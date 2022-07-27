Оценка IT-компании Acronis выходцев из России выросла до $3,5 млрд

В начале года разработчик решений для защиты данных Acronis привлек $250млн. Инвесторы повысили оценку компании до $3,5 млрд. Среди участников раунда была крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock Inc, пишет Bloomberg.
В последний раз Acronis оценивалась в $2,5 млрд в мае 2021 года после привлечения инвестиций в размере $250 млн от CVC Capital Partners VII и других компаний. Компания также ранее получала финансирование от Goldman Sachs Group Inc.
Компания Acronis основана россиянами Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым в Сингапуре в 2003 году. С 2008 года Acronis имеет представительство в Швейцарии.
По собственным данным, решениями компании пользуются более 5,5 млн домашних пользователей и 500 тыс. компаний, в числе которых участники списка Fortune 1000.
В июле 2021 года Сергей Белоусов покинул пост гендиректора компании. Он остался членом совета директоров и директором по исследованиям и решил курировать разработку новых технологий.
В марте 2022 года Acronis приостановила все операции в России. Компания продолжила обслуживать клиентов и партнеров.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 6 интересных фактов о PR в Азии
- 2 Как AI-проектам защитить интеллектуальную собственность и обеспечить безопасность данных в Швейцарии
- 3 Инструкция: как предпринимателям развивать AI-проекты в Швейцарии?
- 4 Истории успеха: как российские предприниматели строят AI-бизнес в Швейцарии
- 5 Как Швейцария стала хабом искусственного интеллекта
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июля 2022