Оценка IT-компании Acronis выходцев из России выросла до $3,5 млрд

В начале года разработчик решений для защиты данных Acronis привлек $250млн. Инвесторы повысили оценку компании до $3,5 млрд. Среди участников раунда была крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock Inc, пишет Bloomberg.

В последний раз Acronis оценивалась в $2,5 млрд в мае 2021 года после привлечения инвестиций в размере $250 млн от CVC Capital Partners VII и других компаний. Компания также ранее получала финансирование от Goldman Sachs Group Inc.

Компания Acronis основана россиянами Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым в Сингапуре в 2003 году. С 2008 года Acronis имеет представительство в Швейцарии.

По собственным данным, решениями компании пользуются более 5,5 млн домашних пользователей и 500 тыс. компаний, в числе которых участники списка Fortune 1000.

В июле 2021 года Сергей Белоусов покинул пост гендиректора компании. Он остался членом совета директоров и директором по исследованиям и решил курировать разработку новых технологий.

В марте 2022 года Acronis приостановила все операции в России. Компания продолжила обслуживать клиентов и партнеров.

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