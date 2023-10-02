Actimel в России будут выпускать под брендом Actimuno

Пробиотический кисломолочный продукт Actimel в России будут выпускать под новым брендом Actimuno, об этом RB.RU сообщил представитель компании Health&Nutrition (бывшая Danone).

Изменения затронут название бренда и дизайн упаковки.

Изображение: пресс-служба Health&Nutrition

Сообщается, что продукция под брендом Actimuno сохранит стандарты качества и безопасности, а также вкусовые характеристики. Выпускать Actimuno будут на тех же производственных мощностях, что и Actimel.

Ранее Danone в России локализовал международный бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио».

В июле Danone передали во временное управление Росимуществу по указу президента РФ. Директором российского бизнеса компании стал зампред правительства Чечни, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. В сентябре российскую Danone переименовали в Health&Nutrition.

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