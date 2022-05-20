Уехавшие из страны россияне начали активно использовать сайты знакомств

Израильский сервис знакомств RusDate, который специализируется на знакомствах русскоговорящих пользователей по всему миру, зафиксировал в марте-апреле резкий рост трафика (до 50%) в Турции, Армении, Грузии, Израиле, Кипре, Испании, Германии, Словакии, Испании. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

Рост трафика по странам:

Армения — 60%,

Грузия — 53%,

Турция — 34%,

Кипр — 26%,

Израиль — 22%,

Словакия — 15%,

Германия — 11%,

Испания — 8%.

В период марта-апреля 2022 года россияне начали массово переезжать в другие страны. Дейтинговые сервисы стали не только способом для знакомства, но и средством для общения и поддержки в новой стране, объясняют в RusDate.

«Люди уезжали очень быстро и возникала потребность в коммуникации. И даже несмотря на то, что сейчас многие владеют иностранными языками, в текущей ситуации очень важен общий культурный код, взаимопонимание. Поэтому люди начали регистрироваться и общаться на сайтах знакомств», — сообщил директор по развитию RusDate Роман Леви.

Трафик вырос и в России — на 28%.

Сервис знакомств RusDate был запущен в 2008 году израильской компанией Dabltech, специализируется на знакомствах русскоговорящих пользователей по всему миру. В настоящее время приложения RusDate установлены у более чем 1,3 млн пользователей, а число регистраций превысило 5 млн.

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