Акции Activision Blizzard подорожали на 33% после новости о продаже Microsoft

На новость о сделке между Microsoft и Activision Blizzard фондовый рынок отреагировал незамедлительно. Акции последней на открытии биржи подорожали на 33%, капитализация достигла $67 млрд – почти той же суммы, за которую Microsoft покупает разработчика игр.
Ценные бумаги Activision Blizzard выросли в цене с $65,3 до $85,7 за штуку по актуальным на момент публикации данным.Капитализация Activision Blizzard стремится достичь отметки в $67 млрд – почти той же суммы, за которую Microsoft покупает компанию.
Microsoft объявила о покупке разработчика игра Activision Blizzard 18 января. Сумма сделки составила $68,7 млрд. Пока одобрение регулятора не получено, компании будут работать независимо друг от друга. Позже Activision Blizzard будет подчиняться руководству Microsoft Gaming.
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Фото на обложке: Trismegist san /
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