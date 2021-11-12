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«Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа, сообщила пресс-служба «Яндекса». Незрячие пользователи смогут без посторонней помощи заказать такси как по телефону, так и с компьютера или мобильного устройства.

«Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей

«Программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, озвучивают то, что отображается на экране. Чтобы они работали корректно, команда "Такси" снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками и с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию», — пояснили в пресс-службе.

Незрячим пользователям «Такси» доступны все основные возможности сервиса. Они могут на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю.

Для незрячих адаптированы и другие сервисы и приложения «Яндекса». Сейчас люди с нарушениями зрения могут пользоваться базовыми возможностями «Яндекс.Браузера» для компьютеров, приложения «Метро», веб-версий «Поиска» и «Погоды». 

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Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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