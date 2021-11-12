«Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей

Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа, сообщила пресс-служба «Яндекса». Незрячие пользователи смогут без посторонней помощи заказать такси как по телефону, так и с компьютера или мобильного устройства.

«Программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, озвучивают то, что отображается на экране. Чтобы они работали корректно, команда "Такси" снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками и с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию», — пояснили в пресс-службе.

Незрячим пользователям «Такси» доступны все основные возможности сервиса. Они могут на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю.

Для незрячих адаптированы и другие сервисы и приложения «Яндекса». Сейчас люди с нарушениями зрения могут пользоваться базовыми возможностями «Яндекс.Браузера» для компьютеров, приложения «Метро», веб-версий «Поиска» и «Погоды».

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