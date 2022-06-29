Автодилеров начнут штрафовать за навязывание допуслуг покупателям

Должностным и юрлицам грозит штраф в двукратном размере от стоимости ненужных «допов», а за отказ рассматривать требования потребителя, связанные с нарушением прав, оштрафуют на сумму до 1 млн рублей.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах для бизнеса за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям — в документах, в частности, идет речь о дополнительных работах, товарах и услугах при покупке автомобиля.

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, его внесли депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что некоторые права потребителей до сих пор не получили «надлежащей и четко определенной административно-правовой охраны» — например, право на приобретение товара без обязательных условий заказа или покупка вместе с ними дополнительных товаров за отдельную плату.

«Как показывает правоприменительная практика, зачастую с навязыванием потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату сталкиваются покупатели автомобилей. Навязывание происходит, как правило, на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, однако иногда сумма может достигать более 50% от стоимости заказываемых или приобретаемых потребителем товаров», — говорится в документе.

При этом максимальный размер административного штрафа за нарушение составляет для должностных лиц (включая индивидуальных предпринимателей) от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Что предлагается документом:

Установить административный штраф для должностных лиц и юридических лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров, работ или услуг.

За необоснованный отказ либо уклонение от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, установить штраф для должностных лиц от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 150 до 500 тыс. рублей, юридических лиц — от 250 тыс. до 1 млн рублей.

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