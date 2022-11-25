«Яндекс» подал иск в суд на 891 млн рублей к дистрибьютору A&DD Company

«Яндекс» подал иск в суд на 891,5 млн рублей к дистрибьютору цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company. Компания не исполнила обязательства по договору о поставке «умных» устройств, пояснили в «Яндексе».

Иск от ООО «Яндекс» к зарегистрированному в Москве ООО «Эй Энд Ди Ди Компани» зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 23 ноября, следует из картотеки суда. Третьих лиц к делу пока не привлекали.

В комментарии ТАСС «Яндекс» пояснил, что иск связан с неисполнением A&DD Company обязательств по договору о поставке «умных» устройств. Общая сумма требований по иску составляет 891,5 млн рублей.

A&DD Company является дистрибьютором цифровых устройств и аксессуаров, работает с более чем 60 брендами, в числе которых Sennheiser, Sony, JBL. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 7,8 млрд рублей при чистом убытке в 406,7 млн рублей, следует из ЕГРЮЛ.

В ноябре правообладатель бренда «В лавке» подал иск к компаниям «Яндекса» на сумму 100 млн рублей.

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