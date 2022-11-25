«Яндекс» подал иск в суд на 891 млн рублей к дистрибьютору A&DD Company

«Яндекс» подал иск в суд на 891,5 млн рублей к дистрибьютору цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company. Компания не исполнила обязательства по договору о поставке «умных» устройств, пояснили в «Яндексе».
Иск от ООО «Яндекс» к зарегистрированному в Москве ООО «Эй Энд Ди Ди Компани» зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 23 ноября, следует из картотеки суда. Третьих лиц к делу пока не привлекали.
В комментарии ТАСС «Яндекс» пояснил, что иск связан с неисполнением A&DD Company обязательств по договору о поставке «умных» устройств. Общая сумма требований по иску составляет 891,5 млн рублей.
A&DD Company является дистрибьютором цифровых устройств и аксессуаров, работает с более чем 60 брендами, в числе которых Sennheiser, Sony, JBL. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 7,8 млрд рублей при чистом убытке в 406,7 млн рублей, следует из ЕГРЮЛ.
В ноябре правообладатель бренда «В лавке» подал иск к компаниям «Яндекса» на сумму 100 млн рублей.
Фото на обложке: FellowNeko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» подтвердил намерения о реструктуризации корпоративного управления
- 2 Владимир Путин и Алексей Кудрин согласовали план раздела «Яндекса» — The Bell
- 3 «Яндекс» стал скрывать липовые скидки на распродажах
- 4 «Яндекс» добавил детские аккаунты в свои сервисы
- 5 «Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2022
27 ноября 2022
27 ноября 2022