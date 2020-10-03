Более 20% россиян планируют получить допобразование и оплачивать его самостоятельно — опрос

Более 20% россиян хотят получить дополнительное образование в ближайшее время. Чаще всего основная цель при этом — больше зарабатывать или получить повышение по работе, показал опрос «Райффайзенбанка».

При этом большинство оплачивает обучение из текущих доходов и накоплений, а к заемным средствам обращаются довольно редко. Большая часть опрошенных хочет освоить профессию предпринимателя, редактора или аналитика данных.

Источник: «Райффайзенбанк»

Больше 40% опрошенных хотят сменить профессию, а 10% уже начали этот процесс. Сейчас треть опрошенных заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. А самыми популярными новыми профессиями стали редактор или автор текстов, предприниматель и дата сайентист (data scientist).

Значительно реже россияне после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии или HR-департаменте.

Важнее всего при выборе профессии для россиян высокая заработная плата и возможность работать удаленно. Еще один значимый фактор – интересные задачи.

Источник: «Райффайзенбанк»

Чтобы накопить на учебу, россиянам требуется один-три года. Чаще всего копят с помощью вклада или текущего счета в рублях. 34% также хранят наличные, а 29% открывают накопительный счет. Инвестиции или вложения в иностранную валюту используют значительно реже.

Фото: Unsplash