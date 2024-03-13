Adidas отчитался о завершении года с убытком впервые за 30 лет

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas впервые с 1992 года отчитался о чистом убытке, он составил €14 млн по итогам прошлого года. Также компания сообщила о чистом убытке от продолжающейся деятельности в €58 млн. Такие данные отражены в финансовом отчете немецкого производителя.

В документе отмечается, что ключевым фактором для убытков стало поведение бывшего партнера компании репера Ye (Канье Уэст), с которым Adidas расторг соглашение еще в конце 2022 года из-за его провокационных антисемитских высказываний.

В марте прошлого года производитель сообщил, что на складах скопились товары совместного с Уэстом бренда Yeezy. После отказа от работы с репером компания сняла с продажи линейку. По данным WSJ на май 2023 года, на складах хранились кроссовки на $1,3 млрд. Сам Канье прекратил быть миллиардером.

По оценке компании, отказ от партнерства способствовал потере потенциальной выручки на €500 млн.

Весной прошлого года гендиректор Adidas Бьерн Гульден предупреждал, что год будет непростым для компании.

«Текущий 2023 год станет переходным для создания задела на 2024 и 2025 годы, нам нужно сократить запасы и снизить скидки», — сказал он тогда.

В компании ожидали, что операционный убыток может достичь €700 млн. Однако производитель выправил положение и 2023 год завершил с операционной прибылью в €268 млн. В текущем году производитель рассчитывает удвоить этот показатель.

Остатки товаров Yeezy Adidas будет продавать по себестоимости.

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