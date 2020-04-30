Admitad выплатит $300 тысяч сотрудникам, чьи родные потеряли работу в кризис

Платформа Admitad выделит $300 тысяч на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об этом Rusbase рассказал представитель Admitad.

Работник, родители или супруг(а) которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в $1 тысячу.

О необходимости фонда поддержки в Admitad задумались после одного из опросов сотрудников. Вопрос об их психическом комфорте на удаленной работе показал, что уровень стресса в апреле вырос. 20% сотрудников отметили, что столкнулись с увольнением близких из-за кризиса.

Программа распространится на офисы Admitad во всех странах и будет действовать в период с 1 мая до 1 августа. Партнерская сеть приглашает присоединиться к этой инициативе и другие бренды.

На момент публикации материала представитель компании не ответил Rusbase на вопрос о том, имеет ли значение возраст уволенных из-за кризиса родителей и как площадка планирует проверять информацию о том, что близкие родственники потеряли работу в кризис.

Платформа Admitad помогает рекламодателям и веб-мастерам развивать интернет-бизнес по всему миру.

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