Студия Admitad Projects вложилась в сервис автоматического создания статичных баннеров

Стартап-студия Admitad Projects инвестировала 15 млн рублей в сервис автоматического создания статичных баннеров, креативов под сервисы для контекстной рекламы и социальных сетей Mooovie . Об этом Rusbase рассказал представитель Admitad.

Сделка прошла в формате M&A (слияние и поглощение). Ее закрытие, по словам представителя Admitad, ожидается на следующей неделе.

«Сервис Mooovie заинтересовал стартап-студию Admitad Projects во время поиска технологии для реализации идеи по автоматическому созданию видеокреативов для таргетированной и медийной рекламы», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет загружать изображения, тексты, логотипы и получать готовый креатив на следующий день. В Admitad сообщают, что сервис позволяет избегать написания технических заданий и поиска подрядчиков.

Среди клиентов Mooovie представитель Admitad назвал Biglion, Skillfactory и ADV agency.

Admitad Projects специализируется на web- и mobile-проектах в сегменте е-commerce: b2b, b2c.

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