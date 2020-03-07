Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Студия Admitad Projects вложилась в сервис автоматического создания статичных баннеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Стартап-студия Admitad Projects инвестировала 15 млн рублей в сервис автоматического создания статичных баннеров, креативов под сервисы для контекстной рекламы и социальных сетей Mooovie. Об этом Rusbase рассказал представитель Admitad.

Студия Admitad Projects вложилась в сервис автоматического создания статичных баннеров

Сделка прошла в формате M&A (слияние и поглощение). Ее закрытие, по словам представителя Admitad, ожидается на следующей неделе.

«Сервис Mooovie заинтересовал стартап-студию Admitad Projects во время поиска технологии для реализации идеи по автоматическому созданию видеокреативов для таргетированной и медийной рекламы», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет загружать изображения, тексты, логотипы и получать готовый креатив на следующий день. В Admitad сообщают, что сервис позволяет избегать написания технических заданий и поиска подрядчиков.

Среди клиентов Mooovie представитель Admitad назвал Biglion, Skillfactory и ADV agency.

Admitad Projects специализируется на web- и mobile-проектах в сегменте е-commerce: b2b, b2c.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ