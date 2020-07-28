Admitad Projects объявил конкурс MarTech и AdTech-проектов с финансированием до 30 млн рублей

Стартап-студия Admitad Projects объявила старт конкурса проектов, по итогам которого победители получат финансирование из общего призового фонда в 250 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Admitad.

К участию принимаются проекты, которые занимаются созданием продуктов в направлениях:

MarTech

AdTech

Нишевые CPA-сети и CPA-проекты

Dropshipping-инструменты

Инструменты для монетизации

Мобильные и приложения

Браузерные расширения

Предлагаемый проект должен находится на стадии MVP или уже показать первые реальные продажи.

К географии участников нет требований, однако хотя бы один из основателей должен свободно общаться на русском языке. Срок подачи заявок — до 10 сентября 2020 года по ссылке.

По итогам конкурса жюри пригласит порядка 20 команд в инкубатор студии. Дополнительно представители отобранных заявок смогут бесплатно прослушать тематические курсы в Академии Admitad и Productstar.

Компании на стадии MVP с первыми продажами получат до 70 млн рублей, шесть крупных проектов (с системными продажами и оборотом от $10 тысяч в месяц) — по 30 млн рублей.

На конкурс не принимаются проекты, работающие исключительно в оффлайне, а также в сферах логистики, производства, строительства, оффлайн-медицины, инвестиций и криптовалют.

Фото: Unsplash