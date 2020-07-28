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Admitad Projects объявил конкурс MarTech и AdTech-проектов с финансированием до 30 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Стартап-студия Admitad Projects объявила старт конкурса проектов, по итогам которого победители получат финансирование из общего призового фонда в 250 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Admitad.

Admitad Projects объявил конкурс MarTech и AdTech-проектов с финансированием до 30 млн рублей

К участию принимаются проекты, которые занимаются созданием продуктов в направлениях:

  • MarTech
  • AdTech
  • Нишевые CPA-сети и CPA-проекты
  • Dropshipping-инструменты
  • Инструменты для монетизации
  • Мобильные и приложения
  • Браузерные расширения

Предлагаемый проект должен находится на стадии MVP или уже показать первые реальные продажи.

К географии участников нет требований, однако хотя бы один из основателей должен свободно общаться на русском языке. Срок подачи заявок — до 10 сентября 2020 года по ссылке.

По итогам конкурса жюри пригласит порядка 20 команд в инкубатор студии. Дополнительно представители отобранных заявок смогут бесплатно прослушать тематические курсы в Академии Admitad и Productstar.

Компании на стадии MVP с первыми продажами получат до 70 млн рублей, шесть крупных проектов (с системными продажами и оборотом от $10 тысяч в месяц) — по 30 млн рублей.

На конкурс не принимаются проекты, работающие исключительно в оффлайне, а также в сферах логистики, производства, строительства, оффлайн-медицины, инвестиций и криптовалют.

Фото: Unsplash

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