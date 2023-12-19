Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Ранее сделку заблокировало Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. В ведомстве считают, что сделка нанесет ущерб рынку ПО, пишет The Verge.
Adobe приводила несколько контраргументов против расследования. В одном из них компания отмечала, что неодобренные слияния могут снизить инновации и помешать развитию небольших компаний под крылом более крупных корпораций.
15 сентября Adobe объявила о том, что приобретает онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $20 млрд. Figma должна была стать «автономным подразделением» Adobe (и даже не будет подчиняться напрямую ее CEO).
Figma в 2012 году основал Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени. В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд.
После начала спецоперации России на Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране.
Фото на обложке: sdx15 /
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