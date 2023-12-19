Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Ранее сделку заблокировало Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. В ведомстве считают, что сделка нанесет ущерб рынку ПО, пишет The Verge.

Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд

Adobe приводила несколько контраргументов против расследования. В одном из них компания отмечала, что неодобренные слияния могут снизить инновации и помешать развитию небольших компаний под крылом более крупных корпораций.

15 сентября Adobe объявила о том, что приобретает онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $20 млрд. Figma должна была стать «автономным подразделением» Adobe (и даже не будет подчиняться напрямую ее CEO).

Figma в 2012 году основал Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени. В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд.

После начала спецоперации России на Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря
  2. 2 История глинтвейна: кто придумал пить горячее вино и как его готовят в разных странах мира
  3. 3 Тщательный отбор кадров и долгое развитие отношений. Проблемы при выходе на рынок Индонезии и как их решить
  4. 4 Экосистемы как новая продуктовая модель: как бизнесу создать ее с нуля
  5. 5 Как начинающему инвестору анализировать новости и вкладывать деньги правильно
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ