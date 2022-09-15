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Adobe объявила о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Adobe объявила о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Компания заплатила за актив деньгами и акциями в равных долях, говорится в сообщении на ее сайте.

Adobe объявила о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд

Ранее источники агентства Bloomberg оценили сделку в более чем $15 млрд. Представители Adobe и Figma не комментировали изданию эту информацию.

Сообщается, что «вместе Adobe и Figma переосмыслят будущее творчества и производительности» и «усовершенствуют дизайн продуктов». Figma сможет расширить инструменты для профессионалов.

Figma в 2012 году основал Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени. В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд.

После начала спецоперации России на Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране.

Adobe разивает такие продукты, как Acrobat Pro, Photoshop, InDesign, After Effects.

Фото на обложке: Unsplash

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