Adobe представила семейство генеративных ИИ-моделей Firefly

Американская Adobe. Inc представила искусственный интеллект Firefly. Компания позиционирует новинку как семейство генеративных ИИ-моделей из двух инструментов. Один функционирует по аналогии с Midjourney, то есть выдает изображения по текстовому описанию. Второй умеет писать текст в разных стилях.
ИИ обучалась на изображениях с Adobe Stock, поэтому не станет генерировать случайные сочетания из известных брендов и людей. Благодаря этому пользователям не придется опасаться нарушения авторского права.
По словам разработчиков, упор был сделан на удобство в использовании — в Firefly не придется вводить никакие консольные команды. Нужно просто написать запрос и указать параметры вроде стиля.
Кроме того, Firefly позволяет дополнять уже сгенерированную картинку, среди инструментов доступны различные эффекты. Также можно создавать и накладывать декоративные надписи.
Со временем Adobe планирует встроить Firefly в свои приложения и сервисы. Но на первых этапах ИИ будет доступен в вебе.
Ранее Adobe начала продавать в своей библиотеке Adobe Stock изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
Adobe. Inc — американский разработчик ПО. Компания известна такими продуктами, как Photoshop, Premiere Pro и After Effects.
Фото на обложке: firefly.adobe
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