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Adobe представила семейство генеративных ИИ-моделей Firefly

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская Adobe. Inc представила искусственный интеллект Firefly. Компания позиционирует новинку как семейство генеративных ИИ-моделей из двух инструментов. Один функционирует по аналогии с Midjourney, то есть выдает изображения по текстовому описанию. Второй умеет писать текст в разных стилях.

Adobe представила семейство генеративных ИИ-моделей Firefly

ИИ обучалась на изображениях с Adobe Stock, поэтому не станет генерировать случайные сочетания из известных брендов и людей. Благодаря этому пользователям не придется опасаться нарушения авторского права.

По словам разработчиков, упор был сделан на удобство в использовании — в Firefly не придется вводить никакие консольные команды. Нужно просто написать запрос и указать параметры вроде стиля.

Кроме того, Firefly позволяет дополнять уже сгенерированную картинку, среди инструментов доступны различные эффекты. Также можно создавать и накладывать декоративные надписи.

Со временем Adobe планирует встроить Firefly в свои приложения и сервисы. Но на первых этапах ИИ будет доступен в вебе.

Ранее Adobe начала продавать в своей библиотеке Adobe Stock изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Adobe. Inc — американский разработчик ПО. Компания известна такими продуктами, как Photoshop, Premiere Pro и After Effects.

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Фото на обложке: firefly.adobe

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