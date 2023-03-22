Adobe представила семейство генеративных ИИ-моделей Firefly

Американская Adobe. Inc представила искусственный интеллект Firefly. Компания позиционирует новинку как семейство генеративных ИИ-моделей из двух инструментов. Один функционирует по аналогии с Midjourney, то есть выдает изображения по текстовому описанию. Второй умеет писать текст в разных стилях.

ИИ обучалась на изображениях с Adobe Stock, поэтому не станет генерировать случайные сочетания из известных брендов и людей. Благодаря этому пользователям не придется опасаться нарушения авторского права.

По словам разработчиков, упор был сделан на удобство в использовании — в Firefly не придется вводить никакие консольные команды. Нужно просто написать запрос и указать параметры вроде стиля.

Кроме того, Firefly позволяет дополнять уже сгенерированную картинку, среди инструментов доступны различные эффекты. Также можно создавать и накладывать декоративные надписи.

Со временем Adobe планирует встроить Firefly в свои приложения и сервисы. Но на первых этапах ИИ будет доступен в вебе.

Ранее Adobe начала продавать в своей библиотеке Adobe Stock изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Adobe. Inc — американский разработчик ПО. Компания известна такими продуктами, как Photoshop, Premiere Pro и After Effects.

Фото на обложке: firefly.adobe