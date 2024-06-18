На Adobe подали в суд из-за сложного механизма отмены подписок

В США на Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки. Речь идет о годовом плане с ежемесячной оплатой, где условия прописаны мелким шрифтом за скрытыми полями и гиперссылками.

В заявлении, поданном в Минюст, говорится, что компания скрывает условия платной отмены и специально затрудняет этот процесс. Также Adobe нигде не афиширует размер комиссии за досрочную отмену подобной подписки, при этом «сумма может достигать сотни долларов».

Чтобы отменить подписку, пользователю нужно пройти сложный процесс в виде ряда страниц и сплывающих окон. Обращения в техподдержку не помогают: клиентов «перекидывают» с оператора на оператора, а затем связь и вовсе обрывается, приходится перезванивать и объяснять одно и то же по несколько раз.

Adobe является одним из крупнейших в мире разработчиков продуктов для графического дизайна, среди которых Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другие.

Компания прекратила деятельность в России в марте 2022 года, позднее Adobe начала бесплатно продлевать лицензии на свои продукты пользователям из РФ.

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