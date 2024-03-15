Акции Adobe рухнули на 14% после слабого прогноза по выручке

Акции Adobe рухнули на 14% после сильного финансового отчета за квартал. Выручка и прибыль оказались выше ожиданий аналитиков, однако прогнозы по дальнейшей выручке их не устроили, и акционеры устроили распродажу.

Акционеры разработчика программного обеспечения Adobe устроили распродажу – ценные бумаги компании на бирже Nasdaq рухнули на 13,8%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Падению акций Adobe предшествовала публикация финансового отчета за первый квартал. В нем компания сообщила данные о прибыли и выручке, показатели по которым оказались выше ожиданий аналитиков.

Однако экспертов фондового рынка не устроили прогнозы Adobe по будущей выручке. По их ожиданиям компания должна получить выручку в размере $5,31 млрд при прибыли на акцию в $4,38, но прогноз самой компании оказался не таким позитивным – $5,25–$5,3 млрд выручки при $4,35–$4,40 прибыли на акцию.

Ранее Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Сделку заблокировало Управление по конкуренции и рынкам Великобритании.

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