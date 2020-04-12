Hi-Tech Mail.ru запустил новый формат рекламы для онлайн-мероприятий брендов

Hi-Tech Mail.ru запустил новый формат продвижения «Таймлайн» для брендов, которые вынуждены полностью переводить свои события в онлайн-формат. Об этом Rusbase сообщили в Mail.ru Group.

Решение представляет собой конструктор тематических эфиров и мультимедийных элементов. Новый формат 26 марта опробовала Huawei, которая проводила мировой анонс новых флагманских смартфонов, уточнили в интернет-компании.

«Таймлайн» позволяет компаниям на кастомизированном лендинге вести онлайн-трансляцию презентации, форума или конференции. Hi-Tech Mail.ru при этом может проводить онлайн-трансляции международных событий, обеспечивая синхронный перевод.

В режиме реального времени пользователи могут смотреть видео, оставлять комментарии, читать редакционные материалы, листать галереи и делиться постами в соцсетях.

Mail.ru Group

Отмечается, что вне зависимости от выбранного формата рекламодатель получит ретрансляцию в видеосервисы Mail.ru, редакционное и коммерческое анонсирование, брендинг, баннеры и блоки социальных сетей клиента.

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