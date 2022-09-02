Разработчики смогут компенсировать затраты на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте» и других ресурсах

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал принимать заявки на софинансирование затрат на продвижение российских IT-продуктов в поисковиках и других интернет-площадках.
Пока программа действует в пилотном режиме, полноценно она заработает в октябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина.
Государство сможет компенсировать до 1 млн рублей затрат на продвижение. Всего на программу направлено около 1,5 млрд рублей.
Из презентации замминистра следует, что для продвижения IT-продуктов доступны 7 площадок: «Яндекс», «ВКонтакте», myTarget, «Иви.ру», отраслевой портал Cnews и газета «Ведомости».
Принимать заявки от компаний начнут в октябре этого года, срок их рассмотрения составит до 30 дней.
Фото на обложке: Andrey Solovev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Про закон о маркировке рекламы в 2022 году — рассказывают эксперты eLama
- 2 Рекламодателю о маркировке рекламы с 1 сентября: как подготовиться к нововведениям
- 3 Изменения с 1 сентября: чего ожидать рынку интернет-рекламы от новой редакции закона
- 4 «Количество наших рекламных запусков выросло более чем на 500% за год»
- 5 «Откат к нулевым и Стивен Сигал в рекламе»: как меняется маркетинг и чего ждать в ближайшей перспективе
ВОЗМОЖНОСТИ
05 сентября 2022
05 сентября 2022
05 сентября 2022