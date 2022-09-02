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Разработчики смогут компенсировать затраты на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте» и других ресурсах

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал принимать заявки на софинансирование затрат на продвижение российских IT-продуктов в поисковиках и других интернет-площадках.

Разработчики смогут компенсировать затраты на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте» и других ресурсах

Пока программа действует в пилотном режиме, полноценно она заработает в октябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина.

Государство сможет компенсировать до 1 млн рублей затрат на продвижение. Всего на программу направлено около 1,5 млрд рублей.

Из презентации замминистра следует, что для продвижения IT-продуктов доступны 7 площадок: «Яндекс», «ВКонтакте», myTarget, «Иви.ру», отраслевой портал Cnews и газета «Ведомости».

Принимать заявки от компаний начнут в октябре этого года, срок их рассмотрения составит до 30 дней.

Фото на обложке: Andrey Solovev / Shutterstock

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