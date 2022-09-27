Потери от внедрения единого оператора цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд рублей

Общие потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд рублей, подсчитали эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, пишут «Ведомости».

Прогноз по потерям рассчитан исходя из 30 лет, на которые, согласно инициативе, единому оператору будет позволено без торгов заключать контракты на установку цифровых билбордов.

Речь идет о конструкциях на земле, принадлежащей государству. На тот же срок и без торгов оператор сможет размещать свою рекламу на государственном и муниципальном транспорте.

Неналоговые потери бюджета из-за отказа от механизма аукционов и упущенной выгоды по заключаемым с единым оператором контрактам, за 30 лет достигнут 28–86 млрд рублей, следует из отчета МГУ. Налоговые потери от монополизации отрасли достигнут 664,3 млн рублей ежегодно. Потери внебюджетных фондов приблизятся к отметке в 343 млн рублей в год.

Все финансовые потери связаны с преференциями единого оператора, которые устанавливает законопроект.

Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы был внесен в Госдуму 8 июля и 15 июля прошел первое чтение. Согласно тексту документа, реклама на цифровых рекламных щитах должна будет размещаться и верифицироваться через ресурс, который будет создан единым оператором.

Таким оператором может стать участник рынка, который находится под контролем только российских собственников и в то же время является признан системообразующей организацией. Также среди критериев соответствия —наличие собственных цифровых конструкций на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в городах федерального значения.

Этим требованиям, как отмечали ранее эксперты и участники рынка, соответствует в настоящее время только одна компания — Russ Outdoor.

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