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«Сбер», «Яндекс» и «Сколково» выступили против создания единого оператора рекламы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито» считают, что создание единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки правового регулирования закона «О рекламе», несет угрозу создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением законодательства.

«Сбер», «Яндекс» и «Сколково» выступили против создания единого оператора рекламы

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо АНО, которое было отправлено председателю Госдумы Вячеславу Володину 5 августа. Письма с аналогичной позицией также направили «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито».

Деятельность физлиц по поиску контрагентов, а также по продаже или покупке товаров, работ и услуг в личных и бытовых целях происходит в соответствии с Конституцией и положениями Гражданского кодекса, объясняют позицию авторы письма. Таким образом, они не входят в сферу применения закона о рекламе. Однако если законопроект будет принят, он будет регулировать и эти сферы.

Поправки о едином операторе 8 июля внес в Госдуму депутат Артем Кирьянов, 15 июля они были приняты в первом чтении.

Согласно поправкам, цифровая наружная реклама и электронные объявления физлиц должны размещаться только через ресурс, который будет под контролем единого оператора. Он же будет проверять, соответствует ли реклама законодательству, устанавливать цены на размещение и охранять персональные данные пользователей.

Оператора на 30 лет наделят правом размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте и без торгов подписывать контракты на установку цифровых конструкций на земле, которая находится в госсобственности.

Фото на обложке: Unsplash

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