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Бизнес сможет собирать заявки и контакты потенциальных клиентов через «VK Клипы»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«VK Реклама» расширила возможности инструмента для сбора бизнесом заявок от потенциальных клиентов — теперь это можно делать через «VK Клипы», говорится в сообщении компании. Раньше для показа рекламы были доступны только новостные ленты «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Бизнес сможет собирать заявки и контакты потенциальных клиентов через «VK Клипы»

Чтобы начать получать заявки в клипах, нужно зайти в кабинет «VK Рекламы», выбрать лид-форму для продвижения и актуальные настройки. После этого алгоритмы проанализируют поведение аудитории «VK Клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее тем пользователям, которые наиболее заинтересованы в предложении.

 

Уведомления о новых заявках будут приходить по электронной почте или в «VK Мессенджер». Показ лид-форм доступен между роликами в мобильном приложении и в веб-версии «ВКонтакте».

В 2022 году среднесуточное число просмотров в «VK Клипах»  выросло в два раза и составило около 750 млн. Число опубликованных клипов увеличилось более чем в четыре раза, а создателей контента — в 2,2 раза. Всего в прошлом году опубликовали более 20 млн клипов.

Фото на обложке: VK

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