На Product Hunt запустили адвент-календарь, который поможет стартапам «поднять раунд за 24 дня»

На Product Hunt появился бесплатный PR адвент-календарь для техстартапов, который, как заявляют его создатели, «поможет привлечь инвестиции» и научит продвигать свой продукт за 24 дня.

Создатель продукта, PR Studio Around, обещает, что за 24 дня стартапы при помощи выполнения несложных заданий и рекомендаций смогут привлечь внимание венчурных инвесторов, прокачать свои PR-навыки, получить публикации в медиа и социальных сетях и самостоятельно увеличить узнаваемость своих продуктов в 20 раз.

Предполагается, что выполнение заданий из календаря займет не более 15 минут в день.

Как это работает:

Основатели стартапов оставляют свой email на сайте PR advent calendar и с 1 по 24 декабря ежедневно получают задания и инструкции в свои гугл-календари (желающие также смогут получать задания на адрес электронной почты).

Каждый из рождественских адвентов будет содержать подробную инструкцию, практические советы и рекомендации от PR-агентства. Среди полезной стартаперам информации — контакты журналистов «релевантных мировых медиа», советы по пиар-упаковке продукта, ведению аккаунтов в Twitter и Linkedin, налаживанию полезных связей с лидерами мнений.

«Конкуренция за внимание венчурных инвесторов сегодня огромна. Чтобы стартап заметили, нужно ярко выделяться. Лучше всего в этом помогает хороший пиар. Мы давно помогаем технологическим стартапам в привлечении инвестиций и постарались вместить весь наш опыт в задания-адвенты», — отметил сооснователь PR Studio Around Вячеслав Смирнов.

В компании надеются, что даже начинающие фаундеры за 24 дня научатся продвигать себя самостоятельно.

Создатели адвент календаря считают, что он также может быть полезен самим венчурным инвесторам для понимания образа мышления основателей стартапов.

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