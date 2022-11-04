Адвокат, судившийся с Tesla, подала коллективный иск против Twitter из-за некорректных увольнений

Американский адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала в суд на компанию Twitter в связи с намерениями нового владельца – миллионера и CEO Tesla Илона Маска – ликвидировать около 3,7 тыс. рабочих мест менее, чем за месяц. Лисс-Риордан, которая ранее уже судилась с Tesla, собрала коллективный иск, чтобы напомнить: эти планы противозаконны.

Пока Илон Маск был занят генерированием идей о монетизации контента в приобретенной после долгих разбирательств социальной сети, к компании Twitter назрел новый иск в федеральный суд Сан-Франциско, пишет Bloomberg.

Претендент на пост генпрокурора штата Массачусетс Лисс-Риордан напомнила судебной власти и самим сотрудникам компании об их правах: персонал необходимо уведомлять об увольнении в рамках массового сокращения за 60 дней, что предусмотрено и законом штата, и федеральным законодательством США.

Маск только в прошлом месяце закрыл сделку по Twitter, а уже с 4 ноября начал увольнять персонал. Некоторые узнали о своем отстранении, лишившись доступа к ряду сервисов корпорации, а официальное письмо-уведовление о сокращениях получили только после этого.

По заявлениям миллиардера, он планирует избавиться примерно от половины рабочей силы (в некоторых источниках речь шла и о 75%).

Причем ранее СМИ сообщали, что он потребовал от сотрудников предоставлять написанные коды, чтобы доказать свою реальную деятельность в фирме.

В новом иске содержится просьба к суду издать приказ, требующий от Twitter соблюдать федеральный закон, который запрещает крупным компаниям проводить массовые увольнения без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.

Также в иске присутствует предложение тем же приказом запретить компании требовать от сотрудников подписывать документы, которые могут лишить их права участвовать в судебном процессе.

«Мы подали этот иск, стремясь убедиться, что сотрудники знают о своих правах, возможностях не отказываться от них и отстаивать свои права в суде», — прокомментировала инициатор иска адвокат Шеннон Лисс-Риордан.

Ранее в июне Лисс-Риордан судилась по аналогичным жалобам с Tesla, когда производитель электромобилей, возглавляемый Маском, уволил около 10% своего персонала.

Tesla тогда выиграла суд, поскольку убедила работников по этому делу рассматривать свои иски в закрытом арбитраже, а не в открытом суде.

Возможно, именно поэтому в новом иске появился нюанс о принудительном подписании соглашений сотрудниками.

Сама же Лисс-Риордан явно настроена обыграть Маска: «Теперь мы увидим, собирается ли он продолжать пренебрегать законами, которые защищают сотрудников. Похоже, он повторяет тот же сценарий, что и в Tesla».

Представители Twitter и лично Илон Маск пока никак не прокомментировали ситуацию. Миллиардера сейчас больше занимают идеи ввести платную отправку сообщений звездным пользователям или сделать ряд категорий видео не бесплатными.

При этом Twitter могла лишиться более миллиона пользователей после завершения сделки с Маском. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review со ссылкой на исследовательскую фирму Bot Sentinel.

Фирма Bot Sentinel, которая отслеживает необычное поведение пользователей в Twitter, ежедневно анализируя более 3,1 млн аккаунтов и их активность, считает, что в период с 27 октября по 1 ноября было деактивировано около 877 тыс. аккаунтов.

Еще 497 тыс. были заблокированы. Это более чем в два раза превышает обычное число.

Фото на обложке: Unsplash