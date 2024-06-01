«Аэрофлот» запустил рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом от 15 минут

«Аэрофлот» 1 июня начал выполнять программу «Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. Рейсы в Северную столицу из Шереметьево и в обратном направлении будут вылетать с интервалом от 15 минут, а из Внуково и в обратном направлении — с интервалом от 30 минут.

Ожидается, что совокупная частота полетов в рамках новой услуги составит более 70 рейсов в день.

Авиакомпания также сообщила, что ввела на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом новую гибкую безбагажную тарифную группу «Эконом Шаттл».

Пассажиры, которые путешествуют с ручной кладью, получили возможность оперативно менять планы и улетать раньше или позже времени, которое указано в билете. Бесплатный обмен билета на любой другой рейс доступен для билетов под кодом SU между Шереметьево/Внуково и Санкт-Петербургом в диапазоне 12 часов до и после времени первоначального рейса.

Такая же опция есть и для пассажиров, путешествующих с багажом по тарифным группам «Базовый», «Оптимум» и «Максимум» во всех классах обслуживания.

Изменить время вылета можно на стойке регистрации в аэропорту, а также по телефонному звонку в контакт-центр авиакомпании. Услуга доступна не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса. В «Аэрофлоте» также отметили, что регистрация на рейс в аэропорту закрывается за 30 минут до вылета.

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