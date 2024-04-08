«Аэрофлот» и СДЭК запустили сервис с услугой доставки посылок «на следующий день»

Услуга предназначена для быстрой доставки от двери до двери по России. Адресат получит посылку на следующий день после отправки.

С помощью сервиса можно отправить любую посылку весом до 5 кг. Услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Оформить доставку можно онлайн, без оформления агентского договора на перевозку. Посылку заберут из указанного клиентом адреса и отправят в пункт назначения на регулярных рейсах «Аэрофлота». До двери получателя отправление доставит курьер СДЭК.

На первом этапе посылки можно отправлять из 10 городов с прямым авиасообщением: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск. В дальнейшем географию сервиса планируют расширить.

В «Аэрофлоте» также привели примерную стоимость услуг. Так, пересылка документов весом 0,5 кг из Москвы во Владивосток обойдется клиенту «АэрофлотСДЭК» в 3,2 тыс. рублей, а отправление весом 3 кг из Новосибирска в Санкт-Петербург — в 4,2 тыс. рублей.

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