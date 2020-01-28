Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Два кота погибли после рейса «Аэрофлота» — это вызвало бурную реакцию в соцсетях

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как сообщает издание Baza, во время рейса «Аэрофлота» у одного из пассажиров погибли две кошки, а третья получила обморожение. В соцсетях компанию назвали «убийцей животных».

Два кота погибли после рейса «Аэрофлота» — это вызвало бурную реакцию в соцсетях

Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка в Москву 22 января, а дальше должен был лететь в Софию (Болгария). Он взял с собой трех своих кошек породы американский колор-пойнт, которых разместили в переносках в багажном отсеке. По прилете в московском Шереметьево он узнал от другого пассажира, что его животных «швыряют» на разгрузке. 

У Чумаченко был куплен priority pass — багаж таких пассажиров разгружается первым. Но на стойке регистрации ему сказали, что животные снимаются с борта последними. В итоге Чумаченко смог получить у сотрудников авиакомпании переноски со своими питамцами — третья полетела в Софию без трансфера в Москве.

Источник: Baza

Одна из переносок была полностью сломана и перевязана веревкой. Тогда обе кошки были еще живы, но скоро умерли – одна во время следующего рейса в Болгарию, вторая – после перелета, у ветеринара.

Согласно предварительному заключению, которое приводит Baza, обе погибли из-за травм во время погрузки. Третья кошка получила обморожение.

Как пишет издание, представители компании, обслуживающей грузы в Шереметьево, уже связались с Чумаченко.

Rusbase направил свой запрос в пресс-службу перевозчика. 

«Аэрофлот искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании “Шереметьево Хэндлинг”, осуществляющей обработку багажа всех рейсов “Аэрофлота” в аэропорту “Шереметьево”. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хэндлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев», — сказали Rusbase в «Аэрофлоте».

Представители аэропорта добавили, что привлекут к ответственности грузчиков и предложат пересмотреть технологии транспортировки переносок во всех российских аэропортах.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ситуацию. 

Пользователи соцсетей откликнулись на инцидент и назвали авиаперевозчика «убийцей животных».

В 2019 году пользователи Facebook сообщали о том, как российские авиаперевозчики обращаются с животными. Михаил Галин рассказал, что его лишили бонусных баллов за провоз 8-килограммового кота, а Мария Балакова показала фотографии сломанной после полета переноски.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ