Два кота погибли после рейса «Аэрофлота» — это вызвало бурную реакцию в соцсетях
Как сообщает издание Baza, во время рейса «Аэрофлота» у одного из пассажиров погибли две кошки, а третья получила обморожение. В соцсетях компанию назвали «убийцей животных».
Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка в Москву 22 января, а дальше должен был лететь в Софию (Болгария). Он взял с собой трех своих кошек породы американский колор-пойнт, которых разместили в переносках в багажном отсеке. По прилете в московском Шереметьево он узнал от другого пассажира, что его животных «швыряют» на разгрузке.
У Чумаченко был куплен priority pass — багаж таких пассажиров разгружается первым. Но на стойке регистрации ему сказали, что животные снимаются с борта последними. В итоге Чумаченко смог получить у сотрудников авиакомпании переноски со своими питамцами — третья полетела в Софию без трансфера в Москве.
Источник: Baza
Одна из переносок была полностью сломана и перевязана веревкой. Тогда обе кошки были еще живы, но скоро умерли – одна во время следующего рейса в Болгарию, вторая – после перелета, у ветеринара.
Согласно предварительному заключению, которое приводит Baza, обе погибли из-за травм во время погрузки. Третья кошка получила обморожение.
Как пишет издание, представители компании, обслуживающей грузы в Шереметьево, уже связались с Чумаченко.
Rusbase направил свой запрос в пресс-службу перевозчика.
«Аэрофлот искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании “Шереметьево Хэндлинг”, осуществляющей обработку багажа всех рейсов “Аэрофлота” в аэропорту “Шереметьево”. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хэндлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев», — сказали Rusbase в «Аэрофлоте».
Представители аэропорта добавили, что привлекут к ответственности грузчиков и предложат пересмотреть технологии транспортировки переносок во всех российских аэропортах.
Как пишет «Русская служба Би-би-си», комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ситуацию.
Пользователи соцсетей откликнулись на инцидент и назвали авиаперевозчика «убийцей животных».
Гори ты в аду аэрофлот— Bomber 💣 (@gbolotoff) January 24, 2020
Аэрофлот убийца животных— Денис Жильцов (@DenZhiltsov) January 24, 2020
Аэрофлот ненавидит животных и своих пассажиров. Я уже говорила, что они позор гражданской авиации?— стэй хай свити пай (@evastalking) January 24, 2020
Аэрофлот - враг котушек 🙀— Дорогой Блинчик (@A_Caturday) January 24, 2020
"Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.". Not anymore— Lo1jke (@Lo1jke) January 24, 2020
В 2019 году пользователи Facebook сообщали о том, как российские авиаперевозчики обращаются с животными. Михаил Галин рассказал, что его лишили бонусных баллов за провоз 8-килограммового кота, а Мария Балакова показала фотографии сломанной после полета переноски.
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