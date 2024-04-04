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«Аэрофлот» ввел безлактозное молоко в меню бизнес-класса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» ввел для класса «Бизнес» безлактозное молоко отечественного производства, оно будет доступно наряду с обычным молоком на всех направлениях авиакомпании с 8 апреля.

«Аэрофлот» ввел безлактозное молоко в меню бизнес-класса

«Непереносимость лактозы — частое состояние, которое может вызывать неприятные симптомы. Поэтому ожидается, что безлактозное молоко в сочетании с кофе или чаем будет пользоваться спросом у пассажиров», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Также авиакомпания расширила ассортимент бортового меню в классах «Комфорт» и «Эконом».

В винной карте класса «Комфорт» весной текущего года появились крепкие напитки — водка, виски и коньяк. В классе «Эконом» на рейсах из Москвы в Бангкок, Пхукет и Мале и в обратном направлении появились снэк-бары.

Во время продолжительных перелетов пассажирам между приемами предложат легкие перекусы отечественного производства: свежие яблоки, крекеры с отрубями, печенье-мюсли, орешки, молочный шоколад и тульскую смокву.

  • В ноябре 2023 года «Аэрофлот» сообщил, что доля российских продуктов и напитков на борту превысила 90%. Авиакомпания продолжит расширять ассортимент блюд, отдавая приоритет отечественным производителям.

Фото на обложке: Unsplash

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