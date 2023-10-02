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«Аэрофлот» начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» со 2 октября ввел компенсацию за задержку рейсов в виде миль программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

«Аэрофлот» начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности

Мили начислят в случае задержки рейса по вине авиакомпании, это станет дополнительной мерой к компенсации, которая установлена законодательством.

В России с авиакомпании можно взыскать компенсацию, если самолет прилетел не вовремя, — 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости авиабилета. По данным на 2022 год, МРОТ для расчета такой компенсации составляет 100 рублей. За задержки рейсов свыше определенного количества времени полагаются питание и размещение в гостинице. 

Компенсационные мили «Аэрофлота» начисляются следующим образом:

  • время задержки от 2 до 4 часов — 2 000 миль;
  • время задержки от 4 до 8 часов — 3 000 миль;
  • время задержки от 8 часов — 4 000 миль.

Если номер участника указан в бронировании, мили начислят автоматически. В других случаях пассажирам нужно будет зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой «Задержка рейса».

Мили, которые начислят в качестве компенсации, являются неквалификационными. Их можно будет обменивать на квалификационные и получать получать элитные уровни быстрее.

Фото на обложке: Unsplash

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