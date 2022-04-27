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Накопленные мили «сгорят?»: «Аэрофлот» исключили из альянса SkyTeam

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ведущую российскую авиакомпанию исключили из альянса SkyTeam. Членство «Аэрофлота» в нем, по официальной информации, «временно приостановлено».

Накопленные мили «сгорят?»: «Аэрофлот» исключили из альянса SkyTeam

SkyTeam выступил с официальным заявлением о приостановке членства крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в альянсе. Сообщение об этом опубликовано на сайте SkyTeam.

«Мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия для клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и ​​услугах SkyTeam», – заявили в альянсе. Там не пояснили, что будет с уже накопленными милями клиентов «Аэрофлота».

27 апреля приложение «Аэрофлота» пропало из App Store. Приложение Utair также исчезло из магазина.

19 апреля стало известно, что российскую авиакомпанию S7 Airlines исключили из альянса Oneworld. Клиенты больше не смогут пользоваться преимуществами при полетах.

Фото на обложке: fifg / Shutterstock

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