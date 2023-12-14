«Аэрофлот» предложил досудебное урегулирование истории с дешевыми билетами на Пхукет

«Аэрофлот» предложил урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург — Пхукет. Авиаперевозчик вернул деньги всем пассажирам и предоставил купоны на скидку в размере 30% на покупку билетов из РФ на остров. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным авиаперевозчика, купонами уже воспользовались примерно 1 тыс. клиентов, которые оформили 2,2 тыс. авиабилетов со скидкой. Участникам программы «Аэрофлот бонус» автоматически начислили 5 тыс. миль на их персональные счета в программе лояльности.

Там также добавили, что все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, а с пассажирами, обратившимися для разрешения ситуации в саму авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке.

В «Аэрофлоте» также отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.

Ранее 54 клиента «Аэрофлота» подали в суд коллективный иск. Истцы требуют вернуть разницу между изначальной стоимостью билетов и той, которая действовала на момент подачи досудебной претензии: в пересчете на 54 клиентов это 7,5 млн рублей. Также от компании требуют выплатить неустойку и судебный штраф в размере 50% от суммы.

Истцы в октябре купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд по цене от 6500 до 20 тыс. рублей туда-обратно. Позже «Аэрофлот» аннулировал билеты, объяснив, что возник технический сбой.

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