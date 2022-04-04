«Аэрофлот» объявил распродажу на авиабилеты по России

«Аэрофлот» начал распродажу авиабилетов по российским направлениям — она продлится с 4 по 12 апреля. Средний размер скидки в этот период составит 30–35%, говорится в сообщении авиакомпании.

Предложение будет распространяться на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском/ Владивостоком/ Хабаровском и другими городами страны. Также тарифы комбинируются для организации транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск.

В акции участвуют два тарифа: для экономического класса с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»). Совершить полет нужно в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые выполняются под кодом SU.

В компании также отметили, что если в период акции будут сняты ограничения на полеты в южные города России, то авиакомпания предложит специальные условия и для этих маршрутов.

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