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«Аэрофлот» ввел услугу покупки блока кресел для сна на собственных рейсах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» ввел услугу Sleep + на собственных рейсах — пассажиры могут выкупить для комфортного сна блок из 3-х кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса.

«Аэрофлот» ввел услугу покупки блока кресел для сна на собственных рейсах
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«Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777», — сообщила компания в своем Telegram-канале.

Пассажиру предоставят спальный набор, состоящий из матраса, простыни, подушки и пледа класса «Бизнес», а также дорожный набор класса «Бизнес».

Услуга доступна на международных рейсах «Аэрофлота»:

  • из Москвы и в обратном направлении: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх;
  • из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх.

На внутренних рейсах «Аэрофлота»:

  • из Москвы и в обратном направлении: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск;
  • из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Владивосток.

Sleep + можно воспользоваться, если на этапе регистрации будет достаточно свободных мест. Стоимость начинается от 6800 рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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