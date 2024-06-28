«Аэрофлот» ввел услугу покупки блока кресел для сна на собственных рейсах

«Аэрофлот» ввел услугу Sleep + на собственных рейсах — пассажиры могут выкупить для комфортного сна блок из 3-х кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса.
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«Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777», — сообщила компания в своем Telegram-канале.
Пассажиру предоставят спальный набор, состоящий из матраса, простыни, подушки и пледа класса «Бизнес», а также дорожный набор класса «Бизнес».
Услуга доступна на международных рейсах «Аэрофлота»:
- из Москвы и в обратном направлении: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх;
- из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх.
На внутренних рейсах «Аэрофлота»:
- из Москвы и в обратном направлении: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск;
- из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Владивосток.
Sleep + можно воспользоваться, если на этапе регистрации будет достаточно свободных мест. Стоимость начинается от 6800 рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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