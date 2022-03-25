Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Аэрофлот» запустил регулярные международные рейсы из Сочи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» запустил продажи авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан — всего по 17 направлениям. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» запустил регулярные международные рейсы из Сочи

Полетная программа, как сообщается, ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна пассажирам, следующим по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска.

Перевозчиком из Сочи будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), перевозки будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet 100.

Под обеспечение международной программы в Сочи будут базироваться до десяти воздушных судов этого типа.

Начало полетов запланировано на апрель.

Международные рейсы из Сочи

Скриншот с сайта «Аэрофлота»

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Минтрансе сообщили об отставке гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова
  2. 2 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  3. 3 «Автоваз» выпустит на рынок импортозамещенные автомобили Lada
  4. 4 Сергей Собянин предложил правительству отменить избыточные требования к такси
  5. 5 Как кризис помог Копенгагену создать инфраструктуру для велосипедистов
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2022

IT_ONE Cup

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ