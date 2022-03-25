«Аэрофлот» запустил регулярные международные рейсы из Сочи

«Аэрофлот» запустил продажи авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан — всего по 17 направлениям. Об этом говорится в сообщении компании.
Полетная программа, как сообщается, ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна пассажирам, следующим по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска.
Перевозчиком из Сочи будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), перевозки будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet 100.
Под обеспечение международной программы в Сочи будут базироваться до десяти воздушных судов этого типа.
Начало полетов запланировано на апрель.
Скриншот с сайта «Аэрофлота»
Фото на обложке: Unsplash
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