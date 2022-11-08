«Аэрофлот» создаст центр технической поддержки операторов самолетов Airbus и Boeing

«Аэрофлот» планирует создать национальный центр компетенций, где будут оказываться услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западного производства — Airbus и Boeing. Об этом со ссылкой на корпоративное издание «Мой Аэрофлот» сообщает РБК.
Предполагается, что центр будет оказывать услуги для различных заказчиков, не только из группы «Аэрофлот».
Сейчас флот «Аэрофлота» (а также «Победы» и «России», которые входят в группу) насчитывает 276 самолетов производства Airbus и Boeing. Развивать собственные компетенции для разработки конструкторских решений необходимо, чтобы поддерживать летную годность авиапарка, сообщил техндиректор перевозчика Алексей Михалик.
После введения санкций против России из-за спецоперации на Украине российские перевозчики лишились возможность получать обслуживание со стороны западных производителей авиатехники.
Создать новый департамент совет директоров «Аэрофлота» решил в октябре 2022 года, руководитель этого подразделения еще не назначен.
В команду нового департамента привлекли бывших сотрудников российских офисов Airbus и Boeing, сообщили источники РБК.
Создавать национальный центр «Аэрофлот» будет вместе с компанией «А-Техникс» (входит в группу). По словам Михалик, эта компания сможет обеспечить необходимую производственную базу для изготовления и тестирования опытных образцов компонентов и конструктивных решений.
Фото на обложке: Unsplash
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