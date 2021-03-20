«Аэрофлот» запустит полеты «в никуда»

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» решил проработать программу полетов «в никуда». Например, это могут быть рейсы: взлетел в Москве, а приземлился пока неизвестно где, рассказал гендиректор компании Михаил Полубояринов в интервью «России 1».

«"Билет в никуда". Вышел, погулял, размялся и полетел обратно. Такие вещи людей в принципе интересуют», — отметил он.

Также это могут быть рейсы, в которых пункт отправления и возвращения совпадают.

Так, Полубояринов напомнил, что 8 марта «Аэрофлот» совершил рейс Москва–Москва. Тогда авиаперевозчик и компания Simple предложили пассажирам кинопоказ и ужин с дегустацией вина на борту. Самолет, вылетевший из Шереметьево, за это время проследовал до Краснодара, развернулся и вернулся обратно в Москву.

На фоне пандемии Covid-19 пассажиропоток авиакомпаний значительно снизился. В конце августа «Аэрофлот» сообщил о падении выручки в первом полугодии 2020 года на 52% в годовом исчислении. Чистый убыток компании составил 58,3 млрд рублей.

В декабре рейс над Москвой осуществила «Победа», дочерняя компания «Аэрофлота». Тогда спрос на билеты был крайне высоким.

Полеты «в никуда» также выполняют авиакомпании Тайваня. В Австралии же запущены внутренние рейсы, пункт назначения которых остается в секрете до приземления самолета.

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Фото: SeventyFour / Shutterstock