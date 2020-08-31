«Аэрофлот» сообщил о падении выручки на 52% в первом полугодии 2020 года

«Аэрофлот» подготовил отчетность за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО. Выручка компании упала на 52% в годовом исчислении — до 149,35 млрд рублей. Чистый убыток составил 58,3 млрд рублей, в сравнении с 8,8 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин отмечает, что на фоне карантинных ограничений во втором квартале текущего года пассажиропоток группы упал на 88,8%. В апреле «Аэрофлот» перевез 229 тысяч пассажиров «при нормальном уровне 4-5 млн человек».

«Осуществлялись только рейсы, необходимые для обеспечения связи регионов России, обслуживания существующей потребности в передвижении и поставок необходимого медицинского оборудования и медикаментов», — комментирует Чиханчин.

Он добавил, что падение выручки удалось замедлить за счет грузовых перевозок. Грузовая выручка увеличилась на 64% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для этого были переориентированы широкофюзеляжные суда.

Также компания воспользовалась господдержкой:

одобрены госгарантии на сумму 70 млрд рублей и с кредитным соглашением на 5 лет;

в рамках отдельных программ по поддержке бизнес-активности подписаны кредитные соглашения на сумму 6,7 млрд рублей;

получена государственная субсидия в размере 7,9 млрд рублей;

использованы отсрочки по налоговым платежам.

«Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая получила компенсации единовременно, а не помесячно, указывает «Коммерсантъ».

В июле и августе компания возобновила пассажироперевозки внутри России после окончания карантина. По итогам июля было восстановлено до 41,7% емкости по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Отмечается успешное восстановление перевозок авиакомпании «Победа». По данным группы, в июле 2020 года «Победа» стала единственной российской авиакомпанией, увеличившей пассажиропоток, в годовом исчислении.

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