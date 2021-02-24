Маркетинговая платформа Affise привлекла инвестиции от Leta Capital и TMT Investments

Платформа для перфоманс-маркетинга Affise привлекла $8 млн в ходе раунда А. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Leta Capital. Также в сделке участвовал действующий инвестор стартапа — фонд TMT Investments, представитель которого рассказал RB.ru о раунде.

Полученные средства будут направлены на расширение продуктовой линейки.

Кроме того, стартап планирует выйти на смежный рынок прямых рекламодателей и брендов. По словам сооснователя Affise Станислава Литвинова, это позволит расширять маркетинговый канал с помощью партнерских программ.

Стартап разрабатывает облачную SaaS-платформу для перфоманс-маркетинга и аналитики рекламных кампаний. Сервис включает решения в области трекинга, бизнес-аналитики и автоматизации рекламной деятельности.

Компания предлагает клиентам более 15 видов таргетинга. Также в режиме реального времени доступна статистика по всем рекламным кампаниям, проводимым через платформу.

Стоимость использования сервиса составляет $499 либо $1299 в месяц в зависимости от тарифа.

«Раунд финансирования поможет команде сосредоточиться на географической экспансии в регионах, где растет реклама, партнерский маркетинг и экономика в целом, а именно в Штатах и странах Азии», — отметил соучредитель TMT Investments Артем Инютин.

Компания Affise была основана в 2016 году Станиславом Литвиновым и Дмитрием Зотовым. По собственным данным, сейчас команда стартапа насчитывает более 120 специалистов в разных странах мира.

Affise работает в Европе, Израиле и Индии. В 2019 году компания вышла на рынок Китая и планирует расширение присутствия в Северной Америке, Латинской Америке и ЮВА.

На данный момент у сервиса насчитывается более 1 тысячи клиентов. Среди них — Wargaming, Xapads, Hypercentage, Kismia и другие. Также платформа работает с 300 тысячами партнеров, рассказали в Affise.

В октябре 2019 года TMT Invetsments уже вкладывался в Affise. Тогда сумма инвестиций составила $1 млн.

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