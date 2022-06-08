АФК «Система» купила производителя минералки «Архыз» за 450 млн рублей

«Система Телеком Активы» — структура АФК «Система» — приобрела производителя минеральной воды «Архыз Оригинал».
Сумма сделки составила 450 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя АФК «Система».
«Производство бутилированной воды является одним из наиболее привлекательных сегментов рынка потребительских товаров массового спроса в России. Мы видим большой потенциал этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков», — сообщил представитель «Системы».
В ноябре прошлого года о связях «Системы» с «Архыз Оригинал» писал «Коммерсантъ». В отчетности «Система Телеком Активы» производитель минеральной воды значился заемщиком на 291 млн рублей. Источники издания заявляли, что компания фактически управляет бизнесом по розливу и дистрибуции воды. Они также делали предположения, что «Система» включит «Архыз» в портфель брендов «Холдинг Аква».
В январе этого года АФК «Система» подала ходатайство о покупке «Архыза» в ФАС. Антимонопольная служба посчитала, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке и одобрила покупку 25 мая.
Корпорация также владеет 33,3% ООО «Аква Инвест», которому принадлежит 75% ООО «Холдинг Аква» (бренды «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Родные озера» и «Славяновская»).
Фото на обложке: Unsplash
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