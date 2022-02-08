Эйджизм в HR: соискатели без указанной даты рождения находят работу чаще возрастных кандидатов

Возраст как приговор: с увеличением возраста кандидатов пропорционально уменьшается количество резюме, которые переходят на ступень собеседования, показало исследование. Лишь 6% соискателей в возрасте 45-55 лет получают приглашение на встречу по инициативе работодателя.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что кандидаты в возрасте 45 лет и старше высоко недооценены на рынке и не имеют возможности диалога с работодателем для демонстрации своей экспертизы и навыков по сравнению, например, с теми соискателями, которые вовсе не указали свой возраст в резюме.

Половина кандидатов в возрасте от 34 до 45 лет получают хотя бы одно приглашение на собеседование по инициативе работодателя, в то время как в возрастных категориях 45-55 и 65-71 лишь 6% соискателей могут на это рассчитывать, а в категория 56-64 и 71+ – всего лишь 1%.

Еще один вывод исследования – люди в возрасте 61 года и старше по активности в поиске работы не уступают самой молодой категории соискателей (24-30 лет), но гораздо реже получают приглашения на собеседование. Например, на 20% меньше в автомобильном бизнесе и на 40% – в категориях высшего менеджмента и управления персоналом.

«Безусловно, все эти явления свидетельствуют о необходимости привлечения дополнительного внимания и внедрению мер по снижению уровня дискриминации возрастных кандидатов как на корпоративном, так и на государственном уровне», – отметили авторы исследования.

Совместное исследование об эйджизме в сфере рекрутмента подготовили Kimberly-Clark Россия, HeadHunter, лаборатория психологии социального неравенства НИУ ВШЭ и WE Diversity & Sustainability.

Базой для исследования послужили 18 млн резюме. Их анализ проводили с использованием технологий искусственного интеллекта.

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