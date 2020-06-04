Российский стартап Agro.Club привлек $1,5 млн на международную экспансию

Elevator Ventures, корпоративная венчурная компания Raiffeisen Bank International (RBI), совместно с компанией Speedinvest инвестировали $1,5 млн в российский стартап Agro.Club . Об этом сообщается в пресс-релизе RBI.

Agro.Club развивает цифровую сельскохозяйственную экосистему, которая применяется в России и Северной Америке. Стартап планирует дальнейшее расширение на европейских рынках.

Стартап предлагает мобильное приложение и веб-сервис, объединяющий в единую сеть всех участников аграрного рынка: с/х производителей, экспортеров и переработчиков зерна и поставщиков продукции, включая международные корпорации и их дистрибьюторские сети.

Экосистема включает в себя маркетплейс по урожаю, семенам, агрохимии и с/х технике, рыночную аналитику, а также раздел для общения аграриев.

Agro.Club

По данным RBI, за первые 18 месяцев работы Agro.Club в России почти 20% всех с/х производителей установили приложение и стали участниками экосистемы. Сервисы компании используют, в частности, Cargill, «Агромаркет», ЭФКО.

В первом квартале 2020 года компания запустила бизнес в Северной Америке, где к команде Agro.Club присоединились Нейл Арбукл и Эрин Ромео, в прошлом руководители компаний Bayer, Monsanto, United Grain Growers в регионе.

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