AgroTech-стартап Cognitive Pilot получил 47 экспортных контрактов на автопилоты в 2021 году

AgroTech-стартап «Сбера» и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot — заключил 47 экспортных контрактов в 2021 году на поставку систем автономной уборки урожая на основе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot.

Российский автопилот будет установлен или уже работает в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Боливии и странах Евросоюза. Об этом RB.RU сообщили в компании.

«Средняя стоимость сделки по миру составила $8900 и варьировалась в зависимости от пошлин. В США она была близка к $11 тысяч, а в Бразилии — к $16 тысяч. Дилерское вознаграждение при экспорте составило от 20% до 30%», — пояснила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

В странах Евросоюза компания подписала 10 контрактов. На 600 гектарах в четырех хозяйствах в Бельгии и Италии техника с Cognitive Agro Pilot собрала 36 тысяч центнеров пшеницы и кукурузы.

В США системы российского СП начали продавать в восьми штатах — Канзасе, Оклахоме, Иллинойсе, Огайе, Техасе, Индиане и Кентукки (где подобные системы не лицензируются) и штате Делавэр (где лицензия на продажу и эксплуатацию Cognitive Agro Pilot была получена). Компания Cognitive Pilot планирует до середины 2022 года получить разрешительные документы и начать продажи еще в восьми штатах.

Всего 2021 году было подписано 16 контрактов на поставку Cognitive Agro Pilot с американскими компаниями, первые четыре комплекта доставлены в начале июля. В Канаде в 2021 году подписаны 4 контракта, в Бразилии — 19, в том числе три — с дистрибьюторами.

Как отметил глава американской Gaio Олег Грайворонский, автопилот позволяет «избавить комбайнера от выполнения наиболее трудоемкой и рутинной процедуры, тем самым существенно повысив его комфорт» и сводит к минимуму число инцидентов.

Летом 2021 года Cognitive Pilot стала партнером NVIDIA и планирует вместе с ней продвигать свои решения в области ИИ на международных рынках, добавили в компании.

По прогнозам аналитической компании Fact.MR, к 2031 году совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) мирового рынка автономной сельскохозяйственной техники составит 10% и достигнет $150 млрд. Компания Business Research Co. прогнозирует средний показатель роста этого рынка в 15%, при этом его объем увеличится с $62,31 млрд в 2020 году до $127,3 млрд в 2025 году.

Компания Cognitive Pilot создана в 2019 году. В числе ее клиентов «Эконива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «Агрокомплекс им. Ткачева» и другие. 30% в компании принадлежит Сбербанку, а 70% — у Cognitive Technologies.

Как сообщалось, Cognitive Pilot разработала робота для калибровки систем управления комбайнами и тракторами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash