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AI Community проведет вебинары с гендиректором Cognitive Technologies и основателями компании 3K

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Сообщество AI Community проведет бесплатные онлайн-встречи с генеральным директором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым и основателями компании 3K Александром Еремеевым, Русланом Кузьминовым и Павлом Дорониным. Вебинары пройдут 20 и 28 мая, необходима регистрация.

AI Community проведет вебинары с гендиректором Cognitive Technologies и основателями компании 3K

20 мая в ходе вебинара гендиректор Cognitive Technologies и сооснователь Cognitive Pilot (совместного предприятия Сбербанка и Cognitive Technologies по созданию беспилотных технологий) Андрей Черногоров расскажет:

  • основные направления Cognitive Pilot;
  • как перерасти из стартапа в компанию;
  • экосистема Сбербанка, коммерческий российский или американский банк?;
  • преимущества и проблемы российских разработок в сфере ИИ и беспилотных технологий;
  • беспилотное будущее: почему нужно роботизировать сельхозкомбайны;
  • выход на мировые рынки.

Вебинар пройдет на платформе zoom 20 мая в 19:00.

Зарегистрироваться можно на сайте.

28 мая эксперты 3K обсудят:

  • основы корпоративных инноваций;
  • как сделать процесс внедрения инноваций системным;
  • к каким изменениям приводят корпоративные инновации;
  • кто реальный заказчик изменений в корпорации.

Вебинар пройдет на платформе zoom 28 мая в 19:00.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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