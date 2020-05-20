Сообщество AI Community проведет бесплатные онлайн-встречи с генеральным директором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым и основателями компании 3K Александром Еремеевым, Русланом Кузьминовым и Павлом Дорониным. Вебинары пройдут 20 и 28 мая, необходима регистрация.

AI Community проведет вебинары с гендиректором Cognitive Technologies и основателями компании 3K