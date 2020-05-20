AI Community проведет вебинары с гендиректором Cognitive Technologies и основателями компании 3K
Сообщество AI Community проведет бесплатные онлайн-встречи с генеральным директором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым и основателями компании 3K Александром Еремеевым, Русланом Кузьминовым и Павлом Дорониным. Вебинары пройдут 20 и 28 мая, необходима регистрация.
20 мая в ходе вебинара гендиректор Cognitive Technologies и сооснователь Cognitive Pilot (совместного предприятия Сбербанка и Cognitive Technologies по созданию беспилотных технологий) Андрей Черногоров расскажет:
- основные направления Cognitive Pilot;
- как перерасти из стартапа в компанию;
- экосистема Сбербанка, коммерческий российский или американский банк?;
- преимущества и проблемы российских разработок в сфере ИИ и беспилотных технологий;
- беспилотное будущее: почему нужно роботизировать сельхозкомбайны;
- выход на мировые рынки.
Вебинар пройдет на платформе zoom 20 мая в 19:00.
Зарегистрироваться можно на сайте.
28 мая эксперты 3K обсудят:
- основы корпоративных инноваций;
- как сделать процесс внедрения инноваций системным;
- к каким изменениям приводят корпоративные инновации;
- кто реальный заказчик изменений в корпорации.
Вебинар пройдет на платформе zoom 28 мая в 19:00.
Зарегистрироваться можно на сайте.
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