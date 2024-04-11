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ИИ-инструменты для улучшения фотографий в Google Photos станут бесплатными

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ИИ-инструменты для улучшения фотографий в Google Photos станут бесплатными. Они позволяют удалять со снимков объекты и повышать четкость фотографий. Ранее эти инструменты были доступны только платным подписчикам Google One и владельцам смартфонов Pixel.

ИИ-инструменты для улучшения фотографий в Google Photos станут бесплатными

Google сделает бесплатными инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения фотографий в Google Photos. Изменения в порядке использования этих инструментов вступят в силу 15 мая, сообщила компания.

Речь идет о нескольких ИИ-инструментах: Magic Eraser позволяет удалить объекты на фотографии, Photo Blur повышает четкость снимков, Portrait Light дает возможность изменить источник света на фото.

Ранее использовать эти инструменты могли только платные подписчики Google One и владельцы смартфонов Pixel.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock

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