Структура «Ростеха» представила ИИ-систему для оценки эмоционального состояния учеников

В России создали ИИ-систему для оценки эмоционального состояния учеников. Новинку представила структура «Ростеха» – результатами работы системы может воспользоваться преподаватель для создания индивидуального плана обучения.
Система, которую создала «Росэлектроника» (входит в “Ростех”), состоит из монитора с камерами, в который встроено специальное программное обеспечение.
Ученик проходит тестирование, и система запоминает его «облик», получает данные о психофизической структуре и психическом состоянии. Система на основе искусственного интеллекта оценивает влияние этих параметров на усвоение материала.
Полученными в результате работы системы данными могут воспользоваться преподаватели, чтобы создать индивидуальную программу обучения.
«Считывая эмоции, ИМРУИ [система] подсказывает, какой материал наиболее интересен, какой контент нуждается в доработке, кому из обучающихся требуется помощь. Благодаря этому преподаватель сможет повысить качество своей работы», – отметили исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
В личный кабинет системы преподаватель и ученик попадает через распознавание лиц. Работать в системе можно традиционным способом – клавиатурой и мышью – а также с помощью жестов.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
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20 августа 2022
20 августа 2022