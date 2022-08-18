Структура «Ростеха» представила ИИ-систему для оценки эмоционального состояния учеников

В России создали ИИ-систему для оценки эмоционального состояния учеников. Новинку представила структура «Ростеха» – результатами работы системы может воспользоваться преподаватель для создания индивидуального плана обучения.

Система, которую создала «Росэлектроника» (входит в “Ростех”), состоит из монитора с камерами, в который встроено специальное программное обеспечение.

Ученик проходит тестирование, и система запоминает его «облик», получает данные о психофизической структуре и психическом состоянии. Система на основе искусственного интеллекта оценивает влияние этих параметров на усвоение материала.

Полученными в результате работы системы данными могут воспользоваться преподаватели, чтобы создать индивидуальную программу обучения.

«Считывая эмоции, ИМРУИ [система] подсказывает, какой материал наиболее интересен, какой контент нуждается в доработке, кому из обучающихся требуется помощь. Благодаря этому преподаватель сможет повысить качество своей работы», – отметили исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В личный кабинет системы преподаватель и ученик попадает через распознавание лиц. Работать в системе можно традиционным способом – клавиатурой и мышью – а также с помощью жестов.

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