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В Якутии создадут ИИ-лабораторию для решения социально значимых задач

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Меморандум о ее создании подписали власти региона со Сбербанком и Северо-Востоным федеральным университетом (СВФУ), пишет ТАСС.

В Якутии создадут ИИ-лабораторию для решения социально значимых задач

Лаборатория будет решать задачи в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий.

Среди дальнейших целей — цифровизация всей экономики, с использованием всех возможностей искусственного интеллекта, отметил глава республики Айсен Николаев.

По итогам 2022 года Якутия стала лидером по объемам экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости. 

Фото на обложке: Айсен Николаев / Telegram

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