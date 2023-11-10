В Якутии создадут ИИ-лабораторию для решения социально значимых задач

В Якутии появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Меморандум о ее создании подписали власти региона со Сбербанком и Северо-Востоным федеральным университетом (СВФУ), пишет ТАСС.
Лаборатория будет решать задачи в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий.
Среди дальнейших целей — цифровизация всей экономики, с использованием всех возможностей искусственного интеллекта, отметил глава республики Айсен Николаев.
По итогам 2022 года Якутия стала лидером по объемам экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости.
Фото на обложке: Айсен Николаев / Telegram
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