Президент Microsoft надеется на появление в США законодательства в области ИИ

Президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит выразил надежду, что со следующего года в США появится законодательное регулирование в области искусственного интеллекта. Топ-менеджер считает, что его страна должна пойти по примеру Китая, Японии и Евросоюза в решении этого вопроса.

«Я был в Японии всего три недели назад, и у них есть национальная стратегия в области искусственного интеллекта, — сообщил Смит в эфире телеканала CBS. — Мир движется вперед. Давайте сделаем так, чтобы США наконец начали идти в ногу с остальным миром».

Президент Microsoft добавил, что США нужны нормы регулирования контента, созданного искусственным интеллектом, особенно в отношении дипфейков. Смит предложил наносить водяные знаки на фото и видео, созданные ИИ, и преследовать по закону тех, кто будет распространять контент без этих знаков.

Топ-менеджер предположил, что власти могут начать разработку законов уже в этом году, чтобы к 2024 году проект был готов. По его мнению, важно внедрить «защитные механизмы» до начала президентских выборов, чтобы не позволить вводить в заблуждение американских граждан.

В марте этого года Илон Маск, Стив Возняк и около 30 тысяч других людей подписали открытое письмо с просьбой приостановить обучение нейросетей на полгода. Смит сообщил, что не видит в этом решения проблемы.

«Сначала 12 месяцев уйдет на то, чтобы правительство согласовало, стоит ли брать эту шестимесячную паузу», — сказал президент Microsoft.

Специалист предложил не пытаться замедлять темпы технологического развития, а, напротив, ускорить их. По мнению Смита, Китай не присоединится к паузе, а воспользуется ей, как преимуществом.

Согласно майскому отчету Microsoft, почти половина (49%) сотрудников компании боятся потерять работу в связи с развитием искусственного интеллекта. При этом в документе уделяется внимание потенциалу ИИ в упрощении работы и сокращении цифрового долга.