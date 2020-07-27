В России появился маркетплейс с решениями в сфере искусственного интеллекта
Компания Cleverbots запустила в России маркетплейс с решениями на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Сейчас на сайте доступен MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт — прим. Rusbase) с базовым функционалом для тестирования гипотез по дальнейшему развитию продукта.
Одна из основных целей создания маркетплейса — сделать технологии искусственного интеллекта понятнее и ближе для бизнеса. На разработку ушло около 3,5 млн рублей.
Площадка позволяет пользователям как самостоятельно изучить доступные продукты и решения с рынка ИИ-технологий, так и проконсультироваться с экспертами Cleverbots, которые подберут подходящее для бизнеса решение.
На момент запуска на платформе представлено более 150 продуктов и технологий на основе искусственного интеллекта из более чем 20 стран мира.
Каталог решений маркетплейса разделен на пять ключевых направлений:
- речевые технологии,
- анализ данных,
- NLP (обработка естественного языка),
- чат-боты,
- компьютерное зрение.
«В дальнейшем мы хотим автоматизировать процесс коммуникации между бизнесом и ИИ-компаниями. Маркетплейс выступит единым коммуникационным центром, где у представителей бизнеса появится возможность общаться с ИИ-компаниями напрямую, а мы будем обеспечивать поддержку через нашу платформу», — сообщил представитель компании.
Фото: Unsplash
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