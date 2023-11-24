В России выпустили песню и клип, созданные в соавторстве с ИИ

В России выпустили музыкальную композицию и клип, который создан с помощью искусственного интеллекта от Сбера. О примере применения технологий ИИ в процессе творчества рассказали в пресс-службе банка.
Песню «Спойлер» группы Filatov & Karas создавали с использованием продуктов на базе ИИ. Визуальную часть клипа оформляла нейросеть Kandinsky, которую команда Сбера недавно научила генерировать полноценные видеоролики.
А модель SymFormer, которую обучали на 200 тыс. треков разных музыкальных жанров, помогла создать музыкальные партии. Виртуальный помощник «Салют» исполнил в композиции женскую партию на бэк-вокале.
В клипе, помимо артистов, снялась сотрудница Сбера, которая победила во внутреннем конкурсе талантов.
«Об искусственном интеллекте говорят все вокруг, но лучше на практике продемонстрировать музыкантам и слушателям, как можно использовать продукты на его основе. Так появился клип “Cпойлер” — результат совместной работы человека и машины», — сказал генеральный директор «Звук» Михаил Ильичев.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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