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В России выпустили песню и клип, созданные в соавторстве с ИИ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России выпустили музыкальную композицию и клип, который создан с помощью искусственного интеллекта от Сбера. О примере применения технологий ИИ в процессе творчества рассказали в пресс-службе банка.

В России выпустили песню и клип, созданные в соавторстве с ИИ

Песню «Спойлер» группы Filatov & Karas создавали с использованием продуктов на базе ИИ. Визуальную часть клипа оформляла нейросеть Kandinsky, которую команда Сбера недавно научила генерировать полноценные видеоролики.

А модель SymFormer, которую обучали на 200 тыс. треков разных музыкальных жанров, помогла создать музыкальные партии. Виртуальный помощник «Салют» исполнил в композиции женскую партию на бэк-вокале.

В клипе, помимо артистов, снялась сотрудница Сбера, которая победила во внутреннем конкурсе талантов.

«Об искусственном интеллекте говорят все вокруг, но лучше на практике продемонстрировать музыкантам и слушателям, как можно использовать продукты на его основе. Так появился клип “Cпойлер” — результат совместной работы человека и машины», — сказал генеральный директор «Звук» Михаил Ильичев.

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Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

 

 

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