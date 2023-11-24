В России выпустили музыкальную композицию и клип, который создан с помощью искусственного интеллекта от Сбера. О примере применения технологий ИИ в процессе творчества рассказали в пресс-службе банка.

В России выпустили песню и клип, созданные в соавторстве с ИИ