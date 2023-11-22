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«Сбер» представил нейросеть для генерации полноценного видео

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» представил нейросеть Kandinsky Video — это генеративная модель для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию. Об этом говорится в сообщении компании.

«Сбер» представил нейросеть для генерации полноценного видео

Модель способна сгенерировать видеоряд длительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду. Разрешение видео составит 512 х 512 пикселей. Генерация займет до трех минут.

В архитектуре Kandinsky Video два ключевых блока: первый отвечает за создание ключевых кадров, из которых складывается структура сюжета видео, второй — за генерацию интерполяционных кадров, которые отвечают за плавность движений в готовом видео.

Сгенерированное видео — это непрерывная сцена с движением как объекта, так и фона. Это является ключевым отличием видеороликов, синтезированных Kandinsky Video, от анимационных видеороликов, в которых динамика достигается за счет моделирования пролета камеры относительно статичной сцены.

Работа Kandinsky Video

Модель обучена на датасете из более чем 300 тыс. пар «текст — видео». В основе двух блоков архитектуры Kandinsky Video — новая модель синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 3.0.

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«Сбер» представил Kandinsky 3.0 22 ноября. Компания усовершенствовала нейросеть: в сравнении с предыдущими версиями она лучше понимает текстовый запрос пользователя, умеет создавать более фотореалистичные изображения, генерировать полноценные художественные картины и арты со скетчами.

Работа Kandinsky 3.0 

Изображения: «Сбер»

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