«Сбер» представил нейросеть для генерации полноценного видео

«Сбер» представил нейросеть Kandinsky Video — это генеративная модель для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию. Об этом говорится в сообщении компании.

Модель способна сгенерировать видеоряд длительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду. Разрешение видео составит 512 х 512 пикселей. Генерация займет до трех минут.

В архитектуре Kandinsky Video два ключевых блока: первый отвечает за создание ключевых кадров, из которых складывается структура сюжета видео, второй — за генерацию интерполяционных кадров, которые отвечают за плавность движений в готовом видео.

Сгенерированное видео — это непрерывная сцена с движением как объекта, так и фона. Это является ключевым отличием видеороликов, синтезированных Kandinsky Video, от анимационных видеороликов, в которых динамика достигается за счет моделирования пролета камеры относительно статичной сцены.

Работа Kandinsky Video

Модель обучена на датасете из более чем 300 тыс. пар «текст — видео». В основе двух блоков архитектуры Kandinsky Video — новая модель синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 3.0.

«Сбер» представил Kandinsky 3.0 22 ноября. Компания усовершенствовала нейросеть: в сравнении с предыдущими версиями она лучше понимает текстовый запрос пользователя, умеет создавать более фотореалистичные изображения, генерировать полноценные художественные картины и арты со скетчами.

Работа Kandinsky 3.0

Изображения: «Сбер»